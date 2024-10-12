Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що наступ противника залежить від військових потужностей Сил оборони. На жаль, армія Росії значно чисельно переважає українську, тому окупанти й користуються цим.

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Росія не припиняє наступ

Денис Попович зауважив, що на полі бою не припиняються постійні піхотні штурми росіян.

"Якщо ми говоримо про Курахівський чи Вугледарський напрямки, то росіяни використовують і механізовані штурми, і броньовану техніку. Але піхота у них працює на всіх ділянках Східного фронту", – сказав він.

Ситуація поблизу Курахового: дивіться на карті

Тактика ворога

За словами військового оглядача, окупанти мають тактику, яка, на жаль, спрацьовує. Вони використовують свої значно чисельніші війська, щоб просунутись та закріпитись, а потім вводять ще додаткову силу, аби розширити цей прорив.

Далі противник має можливості для маневрів. Це дозволяє брати війська Сил оборони у напівоточення.

Ми часто чуємо, що певний підрозділ опинився під загрозою на невеликій ділянці фронту. Воно (напівоточення – 24 Канал) відбувається в різних масштабах. Подібне сталось під Вугледаром,

– зауважив Денис Попович.

Чисельна перевага відіграє важливу роль. Росіяни на початку осені поки не втратили свої наступальні спроможності, але погіршення погодних умов, які передбачаються далі, на думку військового оглядача, матимуть певний вплив на ворога.

Зараз бої тривають у полях, а коли там почнуться дощі, то буде набагато важче залучати техніку та працювати піхотою. Наступальні дії сповільнюватимуться, коли окупанти по коліна в багнюці,

– наголосив він.