Об этом заявил командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, полковник Александр Охрименко в интервью изданию "Главком".

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Что сказал Охрименко о возможности дальше удерживать Угледар

Александр Охрименко отметил, что он возглавил 72 ОМБр не в самое легкое время. Ведь после 27 сентября обстановка, в которой защитники бригады выполняли боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар.

Фактически это уже было тактическое окружение – осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно. Резервы, которые ранее могли подходить, по состоянию на 27 – 28 сентября, уже были под огневым воздействием противника. На некоторых участках он доставал даже крупнокалиберным оружием,

– подчеркнул полковник.

Комбриг отметил, что теми силами и средствами, которые были у него в подчинении, удержать Угледар, объективно, возможности не было.

"С другой стороны, ситуация на юге Донбасса к концу сентября так изменилась, что удержание Угледара теряло свое значение", – объяснил военный.

К слову, Александр Охрименко также объяснил, что украинские войска не оставили Угледар раньше, чтобы нанести врагу максимальные потери и не допустить его продвижения. По словам военного, сейчас линия соприкосновения стабилизирована, а противник остановлен.

Кроме того, полковник отметил, что во время выхода из Угледара наши защитники не смогли эвакуировать всех раненых военных. Ведь враг чрезвычайно интенсивно обстреливал город, что людей невозможно было довести до точки эвакуации.