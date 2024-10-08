Об этом в интервью "Главком" рассказал новый командир 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко. Он не стал называть количество лиц, которых не удалось вывести из города, но отметил, что российские пропагандисты преувеличивают в разы.

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Из Угледара вывели не всех раненых

Во время выхода из Угледара удалось эвакуировать не всех раненых. Эвакуация осуществлялась в тяжелых условиях, а враг постоянно обстреливал город.

"Объективно во время таких активных боевых действий невозможно с полной уверенностью сказать, что удалось вывести все 100% раненых. Эвакуация осуществлялась. Часть раненых мы смогли эвакуировать средствами медицинских подразделений, применили боевые машины пехоты подразделений, которые были предназначены для помощи в эвакуации", – заявил Охрименко.

Однако враг сокрушительно обстреливал Угледар. Комбриг 72-й бригады подтвердил, что действительно определенное количество людей не смогли эвакуировать из города. Охрименко объяснил, под огнем противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли дойти до точки эвакуации, ведь российские захватчики сокрушительно обстреливали все.

Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех. Я не буду называть цифры, потому что нам важен и ценен каждый солдат, но это не то количество, о котором говорят военкоры противника, они преувеличивают в разы,

– подчеркнул Охрименко.

Напомним, что подразделения ВСУ официально получили распоряжение выйти из Угледара 2 октября. Герои, которые защищали город более 2,5 лет, вышли из-за угрозы окружения.