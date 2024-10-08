Про це в інтерв'ю "Главком" розповів новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко. Він не став називати кількість осіб, яких не вдалося вивести з міста, але наголосив, що російські пропагандисти перебільшують у рази.

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З Вугледару вивели не всіх поранених

Під час виходу з Вугледару вдалося евакуювати не всіх поранених. Евакуація здійснювалася у важких умовах, а ворог постійно обстрілював місто.

"Об'єктивно під час таких активних бойових дій неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених. Евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації", – заявив Охріменко.

Однак ворог нищівно обстрілював Вугледар. Комбриг 72-ї бригади підтвердив, що дійсно певну кількість людей не змогли евакуювати з міста. Охріменко пояснив, під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли дійти до точки евакуації, адже російські загарбники нищівно обстрілювали все.

Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх. Я не буду називати цифри, бо нам важливий і цінний кожен солдат, але це не та кількість, про яку говорять воєнкори противника, вони перебільшують в рази,

– наголосив Охріменко.

Нагадаємо, що підрозділи ЗСУ офіційно отримали розпорядження вийти з Вугледару 2 жовтня. Герої, які боронили місто понад 2,5 роки, вийшли через загрозу оточення.