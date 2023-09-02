Однако "голыми" другие части фронта россияне также не оставляют, заполняют их не обученными, плохо оснащенными частями из резервов. Эти и другие события на фронте в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Крымский мост будет разрушен

В ночь на 2 сентября якобы "трижды был атакован Крымский мост", об этом стало известно из российских источников. Удар якобы происходил неизвестными объектами, по некоторым данным говорится о 2 катерах, которые вроде как были уничтожены.

Украинская сторона не подтвердила никаких атак в Черном море в эту ночь. Однако в любом случае будут производиться разведывательные атаки, убежден Свитан. Ведь украинское командование четко заявило о своих планах по освобождению Крыма и переходе войны на территорию России.

На самом деле неизвестно, были ли эти атаки и что они могли оставить после себя мины, торпеду, беспилотный подводный аппарат и т.д., добавил летчик-инструктор.

В целом такие события означают, что украинские спецслужбы продолжают выполнение поставленной задачи – уничтожение Крымского моста, а значит, финал будет достигнут. Речь идет в частности о повреждении моста, ведь полностью его разрушить – значит разобрать его так же, как он и строился, а на это нужно значительное время.

Для того, чтобы полностью перерезать российские поставки на полуостров Крым, кроме Керченского моста, следует перерезать также возможности снабжения флотом, воздушными судами и паромными переправами, подчеркнул военный эксперт.

Полный анализ боев на фронте от Свитана: смотреть видео

Бои за Запорожскую область

За последние сутки в ВСУ было зафиксированное продвижение на Запорожском направлении в районе Новопрокоповки.

Полковник запаса считает, что движение защитников направлено не на населенный пункт Токмак, а несколько восточнее. ВСУ двигаются между Новопрокоповкой и Вербовым, выдавливая российские гарнизоны в этих населенных пунктах.

Токмак лучше брать в полуокружение с востока. Движение между Новопрокоповкой и Вербовым и говорит о том, что мы двигаемся в сторону железнодорожной дороги, подходящей с востока и шоссейной дороги с юго-востока,

– заметил военный аналитик.

Такие действия заставят россиян покидать окрестные населенные пункты. Далее движение южнее города заставит россиян выходить из Токмака, Энергодара и всего отрезанного Запорожско-Херсонского плацдарма.

Россияне перебрасывают войска на Юг

Институт изучения войны сообщал, что россияне развернули резервную армию, чтобы перебросить ее на Юг Украины.

Свитан объяснил, что у окупантов должна была развернуться 25-я общевойсковая армия в декабре 2023 года. Однако теперь враг части еще не развернутой армии начинает уже сейчас опрокидывать на Луганское направление, заменяя там 41-ю общевойсковую армию, уже давно воюющую.

Однако 41-ю армию они перебрасывают на запорожское направление, понимая, что там вскоре фронт будет полностью прорван и украинские войска выйдут на оперативное пространство.

25-тка не готова, очень плохо оснащена. Еще как минимум несколько месяцев нужно было ее подготавливать, однако россиян заставляет уже сейчас к такому перемещению наша готовность прорвать Запорожское направление.

– рассказал полковник в запасе.

Россияне буквально выбирают между плохо и очень плохо. Такими частями они не смогут усилить запорожский фронт, ведь оккупанты уже давно воевали на Луганском фронте и нуждаются в ротации. Такие действия россияне совершают от безысходности, к тому же заводят совсем молодых не подготовленных бойцов на Луганское направление.