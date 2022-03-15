В целом в Николаевской области боев сейчас идет много. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Еще с утра на Николаевщине украинские защитники выбивают вражеские войска . Продолжаются боевые дейсвтия. Ранее Виталий Ким рассказывал, что также происходит "зачистка" некоторых поселков .

В общем, ситуация в городе нормальная – есть газ, вода, работает электротранспорт.

Добавим, что 13 марта снаряд оккупантов упал прямо возле магазина в Николаеве. Там погибли 9 человек , которые стояли в очереди за продуктами и к банкомату.