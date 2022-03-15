Загалом на Миколаївщині боїв зараз йде багато. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До теми Ворог намагається закрити нас у кільце, але ЗСУ їх відсувають, – мер Миколаєва

Ще зранку на Миколаївщині українські захисники вибивають ворожі війська. Продовжуються бойові дії. Раніше Віталій Кім розповідав, що також відбувається "зачистка" деяких сіл.

Загалом ситуацію в місті нормальна – є газ, вода, працює електротранспорт.

Додамо, що 13 березня снаряд окупантів впав просто біля магазину у Миколаєві. Там загинули 9 людей, які стояли у черзі за продуктами та банкомату.

Важливо – відео з поля бою, де розвивається контрнаступ ЗСУ: