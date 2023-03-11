Об этом 24 Каналу рассказал спикер Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский. Он подчеркнул, что для повторной попытки наступления на Угледар противнику не хватает сил и средств.

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По словам Дмитрашковского, чтобы россиянам начать сейчас повторное наступление на город Угледар, им необходимо восстановиться. Враг там несёт большие потери, как в личном составе, так и в технической составляющей. Почти полностью уничтожена 155 бригада.

Это произошло уже в третий раз. Впервые эта бригада была уничтожена под Бучей, второй раз – на Донецком направлении, и сейчас третий раз она уже разбита полностью,

– добавил военный.

Подразделения россиян на Угледарском направлении

Дмитрашковский сообщил, что пополнение мобилизационными ресурсами не приносит результатов россиянам. Оккупанты отказываются воевать. Новоназначенный командир 155-й бригады был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения.

Спикер Таврического направления рассказал, что также была уничтожена российская 40-я бригада.

Однако 155-я и 40-я бригады не были выведены, потому что последние оставшиеся в живых люди являются свидетелями бестолковости руководства вооруженных сил России,

– подчеркнул военный.

По словам Дмитрашковского, сейчас на Угледарское направление зашла 136-я мотопехотная бригада, которая тоже понесла серьезные потери. Более того, прибыли два батальона "Степь" и "Тигр", которые после первых двух боевых столкновений также отказываются воевать, называя российское министерство обороны "недоумками".

Большое количество личного состава, которое было заведено на Угледарское направление, потеряло свою боевую способность, отметил спикер.

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Проблемы россиян с боеприпасами

Военный сообщил, что на Угледарском направлении у врага существует вечная проблема с поставками боеприпасов.

Об этом даже заявил террорист Игорь Гиркин в своем блоге, где сообщил, что в России вообще сейчас существует самая большая проблема – это порох, а именно его отсутствие,

– добавил Дмитрашковский.

Об этом в частности рассказывают и Евгений Пригожин, военнопленные, а также "другие недоблогеры России", которые время от времени приезжают на линию столкновения.

"Вероятность российского наступления есть разве что с арбалетами на лошадях, на ослах, на чем еще осталось в России воевать. Хотя недооценивать врага мы не можем, потому что враг есть враг, несмотря на то, что он использует старую технику образца 1960-х годов, но это все-таки техника, которая убивает", – резюмировал Дмитрашковский.

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