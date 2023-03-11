10 марта российские войска нанесли ограниченный наземный удар на западе Донецкой области. Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны.
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В Генштабе сообщили, что вражеские войска совершили безуспешные наступательные действия вблизи Угледара. Российский милблогер утверждал, что оккупанты возобновили наступательные операции 10 марта.
Российская морская пехота и подразделения Восточного военного округа понесли постоянные значительные потери в неудачных наступательных операциях в этом районе за последние несколько недель и, вероятно, имеют существенную недостаточность, а потому не смогут осуществить новую волну успешных атак на Угледар в ближайшем будущем,
– отметили в ISW.
Аналитики добавили, что российские источники также распространили видеозаписи подразделений 155-й отдельной морской пехотной бригады и группировки "Каскад" квазиреспублики "ДНР", действующие вблизи Угледара.
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Оккупанты продолжают нести серьезные потери
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что сейчас о наступлении в Угледаре не может идти речь. Поскольку враг понес серьезные потери. Морально-психологическое состояние российских военных совсем упало. Командир 155 бригады России был доставлен в Ростов за отказ выполнять боевые распоряжения, отметил полковник Алексей Дмитрашковский.
- Также он добавил, что некоторые подразделения вражеской армии отказываются участвовать в боевых действиях. 20 боевиков 126-й бригады написали отказ. Они говорят, что лучше уж "отсидеть в тюрьме, чем быть пушечным мясом".
- Дмитрашковский заявил, что сейчас главная задача России – восстановить технику и личный состав. Он добавил, что за последнюю неделю государство-агрессор потеряло под Угледаром два батальона.