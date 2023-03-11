10 марта российские войска нанесли ограниченный наземный удар на западе Донецкой области. Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны.

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В Генштабе сообщили, что вражеские войска совершили безуспешные наступательные действия вблизи Угледара. Российский милблогер утверждал, что оккупанты возобновили наступательные операции 10 марта.

Российская морская пехота и подразделения Восточного военного округа понесли постоянные значительные потери в неудачных наступательных операциях в этом районе за последние несколько недель и, вероятно, имеют существенную недостаточность, а потому не смогут осуществить новую волну успешных атак на Угледар в ближайшем будущем,

– отметили в ISW.

Аналитики добавили, что российские источники также распространили видеозаписи подразделений 155-й отдельной морской пехотной бригады и группировки "Каскад" квазиреспублики "ДНР", действующие вблизи Угледара.

Обратите внимание! Украинские защитники под Угледаром почти полностью уничтожили "элитную" российскую 155-ю бригаду морской пехоты.

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Оккупанты продолжают нести серьезные потери