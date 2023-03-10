Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, командующий 155 российской бригадой был отозван из-за непрерывных попыток штурма Угледара, которые каждый раз заканчиваются убийством вражеских группировок.

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Россиян постоянно убивают у Угледара

Сергей Кузан отметил, что россияне попытаются накопить свои силы и будут дальше пытаться штурмовать украинский город. Он убежден, что эти резервы Россия накапливает в Мариуполе и через некоторое время снова уйдет в наступление.

По словам военного эксперта, оккупанты не изменили своих планов и также хотят атаковать с южного направления, чтобы прорвать украинскую оборону и зайти в тыл донецкой группировки ВСУ.

Если учесть, что в районе Кременной достаточно значительные силы сконцентрированы, около 100 тысяч, то таким образом они хотят окружить с юга, севера и каким-то образом зайти в тыл нашей группировке,

– сказал Кузан.

Он также добавил, что украинское командование знает об этих планах врага и отметил, что если им не удалось этого сделать раньше, то и сейчас не получится, потому что они не получили никаких дополнительных подразделений или оружия.

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Сергей Кузан рассказал, что россияне все свои резервы применяли в боях последние полтора месяца. Это именно те атаки волнами, которые еще называли мясными.

С одной стороны, это огромная, просто невероятная нагрузка на наши силы обороны, но с другой стороны, развернуть полноценное наступление с тем, чтобы выйти в административные границы Донецкой и Луганской областей уже теперь у россиян не получится.

– подчеркнул военный эксперт.

К слову, аналитики ISW сообщили, что русские войска готовятся возобновить наступление в районе Угледара В прессцентре Сил обороны Таврического направления подчеркнули, что ни о каком наступлении россиян на Угледар не может идти речи, поскольку враг понес серьезные потери.

Атаки россиян на Угледар: что известно