Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, командующий 155 российской бригадой был отозван из-за непрерывных попыток штурма Угледара, которые каждый раз заканчиваются убийством вражеских группировок.
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Россиян постоянно убивают у Угледара
Сергей Кузан отметил, что россияне попытаются накопить свои силы и будут дальше пытаться штурмовать украинский город. Он убежден, что эти резервы Россия накапливает в Мариуполе и через некоторое время снова уйдет в наступление.
По словам военного эксперта, оккупанты не изменили своих планов и также хотят атаковать с южного направления, чтобы прорвать украинскую оборону и зайти в тыл донецкой группировки ВСУ.
Если учесть, что в районе Кременной достаточно значительные силы сконцентрированы, около 100 тысяч, то таким образом они хотят окружить с юга, севера и каким-то образом зайти в тыл нашей группировке,
– сказал Кузан.
Он также добавил, что украинское командование знает об этих планах врага и отметил, что если им не удалось этого сделать раньше, то и сейчас не получится, потому что они не получили никаких дополнительных подразделений или оружия.
Российские войска снова будут пытаться наступать на Угледар: смотрите видео
Сергей Кузан рассказал, что россияне все свои резервы применяли в боях последние полтора месяца. Это именно те атаки волнами, которые еще называли мясными.
С одной стороны, это огромная, просто невероятная нагрузка на наши силы обороны, но с другой стороны, развернуть полноценное наступление с тем, чтобы выйти в административные границы Донецкой и Луганской областей уже теперь у россиян не получится.
– подчеркнул военный эксперт.
К слову, аналитики ISW сообщили, что русские войска готовятся возобновить наступление в районе Угледара В прессцентре Сил обороны Таврического направления подчеркнули, что ни о каком наступлении россиян на Угледар не может идти речи, поскольку враг понес серьезные потери.
Атаки россиян на Угледар: что известно
- Россияне уже пытались уйти в большой штурм и захватить Угледар, но потеряли в этой попытке 130 единиц тяжелой техники, а сотни рашистов были убиты.
- Несмотря на нехватку оружия, живой силы и боеприпасов, Россия не прекращает попыток ликвидировать остатки своей армии об украинскую оборону Угледара.
- Сами же русские солдаты, которые умирают в окопах под Угледаром готовы дальше воевать и даже прославляют Россию, которая их туда отправила.