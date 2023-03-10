Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, командувача 155 російської бригади було відкликано через безперервні спроби штурму Вугледара, які щоразу закінчуються вбивством ворожих угруповань.

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Росіян постійно вбивають біля Вугледара

Сергій Кузан зазначив, що росіяни спробують накопичити свої сили та будуть далі намагатись штурмувати українське місто. Він переконаний, що ці резерви Росія накопичує в Маріуполі та через деякий час знову піде в наступ.

За словами військового експерта, окупанти не змінили своїх планів й також хочуть атакувати з південного напрямку, щоб прорвати українську оборону та зайти в тил донецького угруповання ЗСУ.

Якщо взяти до уваги, що в районі Кремінної досить значні сили сконцентровані, близько 100 тисяч, то таким чином вони хочуть оточити з півдня, півночі та якимось чином зайти в тил нашому угрупованню,

– сказав Кузан.

Він також додав, що українське командування знає про ці плани ворога та зазначив, що якщо їм не вдалось цього зробити раніше, то і зараз не вийде, бо вони не отримали ніяких додаткових підрозділів або зброї.

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Сергій Кузан розповів, що росіяни всі свої резерви застосовували в боях останні півтора місяця. Це саме ті атаки хвилями, які ще називали "м'ясними".

З одного боку, це величезне, просто неймовірне навантаження на наші сили оборони, але з іншого боку, розгорнути повноцінний наступ з тим, щоб вийти до адміністративних меж Донецької та Луганської областей вже тепер у росіян не вийде,

– підкреслив військовий експерт.

До слова, аналітики ISW повідомили, що російські війська готуються відновити наступ в районі Вугледара. В пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку наголосили, що ні про який наступ росіян на Вугледар не може йти мови, оскільки ворог зазнав серйозних втрат.

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