Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он также сообщил, что участились случаи сдачи в плен среди россиян.
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Известно, что оккупанты на Угледарском направлении избрали тактику передвижения колоннами. Гетьман объясняет это тем, что враг хочет подвезти людей и технику к месту, где собираются вести боевые действия. В Украине уже есть дальнобойное оружие, которое может уничтожать такие колонны на расстоянии 100 и более километров.
Россияне попытались штурмовать Угледар
Военный эксперт сообщил, что уже была попытка тяжелого штурма Угледара.
В результате оккупанты потеряли 130 единиц тяжелой техники, 30 единиц техники украинские бойцы "затрофеили". Сейчас совершить штурм тяжелой техникой оккупанты смогут вряд ли из-за погодных условий, ведь им пришлось бы ехать уже не по глине как в Бахмуте, а по чернозему. К тому же, город находится на высоте, с которой ВСУ легче держать оборону.
Уже есть информация, что некоторые подразделения, в частности казахи, отказываются идти в штурм, потому что нет необходимой поддержки артиллерией и тяжелой техникой, то есть танками, бронированными машинами. Там определенные конфликты уже начинаются,
– добавил Гетман.
По словам военного, сейчас все чаще появляется информация, что российские войска сдаются в плен, отказываются выполнять приказы.
"Для нас это хорошо, пусть российская армия распадается изнутри", – подчеркнул говорящий.
Ситуация в Донецкой области: последнее
- На Бахмутском направлении танкисты 93-й бригады Холодный Яр выезжают вплотную к врагу, чтобы расстрелять их укрытия. Украинская артиллерия точно бьет по скоплению окупантов, а пехота выгрызает каждый метр города в контактных боях.
- В Бахмуте происходит ротация, проходит замена воинских частей, долгое время находившихся там.
- Аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне изменили тактику у Бахмута. С попыток оцепления они перешли к попыткам "выдавить" украинские силы обороны из города.
- Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий констатировал, что логистика на Бахмутском направлении есть, но она очень сложна. По его словам, расстояние между крайними позициями врага на севере и юге Бахмута составляет около 5 километров.