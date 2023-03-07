Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он также сообщил, что участились случаи сдачи в плен среди россиян.

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Известно, что оккупанты на Угледарском направлении избрали тактику передвижения колоннами. Гетьман объясняет это тем, что враг хочет подвезти людей и технику к месту, где собираются вести боевые действия. В Украине уже есть дальнобойное оружие, которое может уничтожать такие колонны на расстоянии 100 и более километров.

Россияне попытались штурмовать Угледар

Военный эксперт сообщил, что уже была попытка тяжелого штурма Угледара.

В результате оккупанты потеряли 130 единиц тяжелой техники, 30 единиц техники украинские бойцы "затрофеили". Сейчас совершить штурм тяжелой техникой оккупанты смогут вряд ли из-за погодных условий, ведь им пришлось бы ехать уже не по глине как в Бахмуте, а по чернозему. К тому же, город находится на высоте, с которой ВСУ легче держать оборону.

Уже есть информация, что некоторые подразделения, в частности казахи, отказываются идти в штурм, потому что нет необходимой поддержки артиллерией и тяжелой техникой, то есть танками, бронированными машинами. Там определенные конфликты уже начинаются,

– добавил Гетман.

По словам военного, сейчас все чаще появляется информация, что российские войска сдаются в плен, отказываются выполнять приказы.

"Для нас это хорошо, пусть российская армия распадается изнутри", – подчеркнул говорящий.

Гетман о боях у Угледара: смотреть видео