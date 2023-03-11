10 березня російські війська здійснили обмежений наземний удар на заході Донецької області. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.
Читайте також Росіяни готуються до нового наступу на Вугледар: ворог має конкретне завдання
У Генштабі повідомили, що ворожі війська здійснили безуспішні наступальні дії поблизу Вугледара. Російський мілблогер стверджував, що окупанти відновили наступальні операції 10 березня.
Російська морська піхота та підрозділи Східного військового округу зазнали постійних значних втрат у невдалих наступальних операціях у цьому районі протягом останніх кількох тижнів і, ймовірно, мають суттєву недостатність, а тому не зможуть здійснити нову хвилю успішних атак на Вугледар у найближчому майбутньому,
– наголосили в ISW.
Аналітики додали, що російські джерела також поширили відеозаписи підрозділів 155-ї окремої морської піхотної бригади та угруповання "Каскад" квазіреспубліки "ДНР", які діють поблизу Вугледара.
Дивіться також 1,5-тонна керована бомба УПАБ-1500В Росії: чи можна її збити та яким областям загрожує
Окупанти продовжують зазнавати серйозних втрат
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку наголосив, що наразі про наступ у Вугледарі не може йти мова. Оскільки ворог зазнав серйозних втрат. Морально-психологічний стан російських військових зовсім впав. Командир 155 бригади Росії був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження, зазначив полковник Олексій Дмитрашківський.
- Також він додав, що деякі підрозділи російської армії відмовляються брати участь у бойових діях. 20 бойовиків 126-ї бригади написали відмову. Вони кажуть, що краще вже "відсидіти у тюрмі, ніж бути гарматним м'ясом".
- Дмитрашківський заявив, що наразі головна задача Росії відновити техніку та особовий склад. Він додав, що за останній тиждень держава-агресор втратила під Вугледаром два батальйони.