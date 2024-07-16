47 отдельная механизированная бригада обнародовала видео с GoPro. Отметила, что на кадрах работают два экипажа 3 мехбата на самом адском Покровском направлении.

Ранее Разобрал оккупантов на молекулы: 47 бригада показала работу Bradley на самом тяжелом направлении фронта

БМП Bradley на Покровском направлении

Все силы и средства должны быть направлены на поддержку пехоты – артиллерия, тяжелая бронетехника, данные разведки и активное взаимодействие с другими подразделениями,

– подчеркнули в 47 бригаде.

Атмосфера боя при поддержке БМП Bradley: смотрите видео

Кстати,, в "Магуре" показали видео, как воины специального батальона "Шквал" уже доказывают свою эффективность и мотивированность на поле боя на Покровском направлении.

Зачистка вражеской посадки с помощью экипажей БМП Bradleу: смотрите видео

Бойцы Шквала десантировались и отработали по российской пехоте, заняв позиции. Достойный результат настоящих львов!

– заявили в бригаде.

Краткая справка. Батальон "Шквал" состоит из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Сформирован из добровольцев, самостоятельно принявших решение защищать Украину.