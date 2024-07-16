47 отдельная механизированная бригада обнародовала видео с GoPro. Отметила, что на кадрах работают два экипажа 3 мехбата на самом адском Покровском направлении.
Ранее Разобрал оккупантов на молекулы: 47 бригада показала работу Bradley на самом тяжелом направлении фронта
БМП Bradley на Покровском направлении
Все силы и средства должны быть направлены на поддержку пехоты – артиллерия, тяжелая бронетехника, данные разведки и активное взаимодействие с другими подразделениями,
– подчеркнули в 47 бригаде.
Атмосфера боя при поддержке БМП Bradley: смотрите видео
Кстати,, в "Магуре" показали видео, как воины специального батальона "Шквал" уже доказывают свою эффективность и мотивированность на поле боя на Покровском направлении.
Зачистка вражеской посадки с помощью экипажей БМП Bradleу: смотрите видео
Бойцы Шквала десантировались и отработали по российской пехоте, заняв позиции. Достойный результат настоящих львов!
– заявили в бригаде.