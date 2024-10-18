"У врага нет подобного вооружения": как дроны Vampire уничтожают россиян на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается крайне сложной. Постоянные штурмы врага отбивают в частности бойцы 68 ОЕБр, операторы дронов украинского производства Vampire.

О боях на Покровском направлении военные рассказали в новом репортаже проекта "Украинский Свидетель". Бойцы также показали украинский ударный дрон Vampire, в частности выполнение самой боевой задачи.

Читайте также В Дии появился рекрутинг: присоединиться к подразделениям БпЛА теперь можно без ТЦК и прохождения ВВК

Как БпЛА Vampire уничтожают врага

Беспилотник Vampire летает на расстояние до 10 километров и может развивать скорость до 80 километров в час. К этому дрону бойцы цепляют взрывчатку весом 12 килограмм. По словам самих военных, Vampire работает довольно громко, звук его полета напоминает работу вертолета.

Чувствовать такое на себе не хотелось бы. А летать на этой "птичке" – это вообще особый кайф,

– сказал боец с позывным "Цезарь".

По словам пилотов, дронов, похожих на "Вампир", враг на вооружении не имеет.

Россияне больше сосредоточены на FPV. Их производство происходит на государственном уровне. Но такого – нет. Эти дроны нам выдает бригада. Стоят они недешево, поэтому открывать сборы нецелесообразно – это будет очень долго,

– рассказал "Цезарь".

Стоит отметить, что стоимость одного Vampire составляет 1 050 000 гривен (около 25 000 долларов).

В выпуске бойцы также рассказали о ситуации на Покровском направлении.

"Это преимущественно мясные штурмы. "Мяса" у них хватает. Два – три вражеских пехотинца переходят в открытую местность, поэтому работы нашим FPV-шникам, "мавикистам" и "скидярам" хватает. Ну и остается немного нам на вечер", – сказали военные.

Важно! Взвод БпАК 2 егерского батальона 68 ОЕБр открыл сбор на FPV дроны и комплектующие к ним, которые помогут выполнять боевые задачи на Покровском направлении. Приобщиться к сбору можно по ссылке.