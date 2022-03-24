Бои продолжались в Ирпене и Гостомеле: какая ситуация в Киевской области

Киевская область продолжает оказывать мощное сопротивление российским оккупантам. В ночь на 24 марта не утихали бои в самых "горячих" точках региона – Ирпене и Гостомеле.

Хотя и на остальной территории Киевщины ночь не прошла спокойно, так как повсюду звучали воздушные тревоги, сообщили 24 каналу в Киевской областной военной администрации.

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Какие населенные пункты Киевщины обстреляли оккупанты

Накануне ВСУ взяли в кольцо Ирпень и Гостомель, однако бои в этих населенных пунктах не прекращаются. В ночь на 24 марта здесь шли постоянные артиллерийские обстрелы со стороны захватчиков.

Оккупанты также обстреляли село Ясногородка в Фастовском районе. Под минометный обстрел россиян попал поселок Коцюбинское в Бучанском районе

Информация о погибших и раненых мирных жителях уточняется.

При этом, по последним данным британской разведки, наши военные успешно контратакуют российские позиции в городах в окрестностях столицы.

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