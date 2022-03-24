Хоча й на решті території Київщини ніч не минула спокійно, адже повсюди лунали повітряні тривоги, повідомили 24 каналу в Київській обласній військовій адміністрації.

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Які населені пункти Київщини обстріляли окупанти

Напередодні ЗСУ взяли в кільце Ірпінь та Гостомель зокрема, проте бої у цих населених пунктах не припиняються. У ніч на 24 березня тут тривали постійні артилерійські обстріли з боку загарбників.

Окупанти також обстріляли село Ясногородка у Фастівському районі. Під мінометний обстріл росіян потрапило селище Коцюбинське в Бучанському районі

Інформація про загиблих і поранених мирних мешканців уточнюється.

При цьому, за останніми даними британської розвідки, наші військові успішно контратакують російські позиції у містах на околицях столиці.

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