Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения TERRA Николай Волохов – позывной Абдулла. Он рассказал, какие подразделения врага воюют вокруг Бахмута.
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На что надеются россияне
На фронте немаловажную роль играют погодные условия. Поскольку лето заканчивается, осенью и зимой у ВСУ появится все больше проблем с дорогами, заметил Волохов.
Возможно, поэтому россияне пытаются закончить летне-осеннюю кампанию на мажорном аккорде, потому и подвели более боеспособные, как им кажется, подразделения, хотя я бы это подверг сомнению, ведь то, что было, хотя это были во многих случаях недобитки, держалось лучше за то, что приехало,
– добавил боец.
Противник на Бахмутское направление стянул очень много разных сил и группировок: от кадыровцев до регулярной армии.
"Разница у них лишь в весе черного пакета, в котором они оказываются", – иронически подчеркнул Абдулла.
По его последней информации, в Бахмут также приехало подразделение "Ахмат" с довольно неплохой современной техникой. Но для ВСУ это не имеет значения, они продолжают выполнять свои задачи так эффективно, как только им позволяют силы и возможности.
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Что сейчас происходит в Бахмуте и вокруг города
- 14 августа президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область, там он встретился с военнослужащими на Бахмутском направлении, пообщался, поблагодарил, а также отметил наградами.
- По прогнозам некоторых военных аналитиков, сейчас вокруг Бахмута складывается ситуация, когда ВСУ смогут оперативно оцепить город. Все господствующие высоты принадлежат нашим бойцам. В стратегическом смысле все складывается в их пользу, Бахмут понемногу берется в "клещи".
- На днях в 3-й штурмовой бригаде показали, как бойцы ликвидируют целое подразделение российских военных под Бахмутом.