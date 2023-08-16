Об этом 24 Каналу рассказал командир подразделения TERRA Николай Волохов – позывной Абдулла. Он рассказал, какие подразделения врага воюют вокруг Бахмута.

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На фронте немаловажную роль играют погодные условия. Поскольку лето заканчивается, осенью и зимой у ВСУ появится все больше проблем с дорогами, заметил Волохов.

Возможно, поэтому россияне пытаются закончить летне-осеннюю кампанию на мажорном аккорде, потому и подвели более боеспособные, как им кажется, подразделения, хотя я бы это подверг сомнению, ведь то, что было, хотя это были во многих случаях недобитки, держалось лучше за то, что приехало,

– добавил боец.

Противник на Бахмутское направление стянул очень много разных сил и группировок: от кадыровцев до регулярной армии.

"Разница у них лишь в весе черного пакета, в котором они оказываются", – иронически подчеркнул Абдулла.

По его последней информации, в Бахмут также приехало подразделение "Ахмат" с довольно неплохой современной техникой. Но для ВСУ это не имеет значения, они продолжают выполнять свои задачи так эффективно, как только им позволяют силы и возможности.

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