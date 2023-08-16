Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу TERRA Микола Волохов – позивний Абдула. Він розказав, які підрозділи ворога воюють навколо Бахмута.
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На що сподіваються росіяни
На фронті важливу роль грають погодні умови. Оскільки літо закінчується, осінню і зимою в ЗСУ з'явиться все більше проблем з дорогами, зауважив Волохов.
Можливо, тому росіяни намагаються закінчити літньо-осінню кампанію на мажорному акорді, тому і підвели більш боєздатні, як їм здається, підрозділи, хоча я б це поставив під сумнів, адже те, що було, хоч це були в багатьох випадках недобитки, трималося краще за те, що приїхало,
– додав боєць.
Противник на Бахмутський напрямок стягнув дуже багато різних сил та угрупувань: від кадирівців до регулярної армії.
"Різниця в них лише у вазі чорного пакети, в якому вони опиняються", – іронічно підкреслив Абдула.
За його останньою інформацією, до Бахмуту також приїхав підрозділ "Ахмат" з досить непоганою сучасною технікою. Але для ЗСУ це не має великого значення, вони продовжують виконувати свої завдання так ефективно, як тільки їм дозволяють сили й можливості.
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Що зараз відбувається в Бахмуті та навколо міста
- 14 серпня президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, там він зустрівся з військовослужбовцями на Бахмутському напрямку, поспілкувався, подякував, а також відзначив нагородами.
- За прогнозами деяких військових аналітиків, зараз навколо Бахмута складається ситуація, коли ЗСУ зможуть оперативно оточити місто. Наразі всі панівні висоти належать нашим бійцям. У стратегічному сенсі все складається на їхню користь, Бахмут потроху береться у "кліщі".
- Днями у 3 штурмовій бригаді показали, як бійці ліквідовують цілий підрозділ російських військових під Бахмутом.