Про це 24 Каналу розповів командир підрозділу TERRA Микола Волохов – позивний Абдула. Він розказав, які підрозділи ворога воюють навколо Бахмута.

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На фронті важливу роль грають погодні умови. Оскільки літо закінчується, осінню і зимою в ЗСУ з'явиться все більше проблем з дорогами, зауважив Волохов.

Можливо, тому росіяни намагаються закінчити літньо-осінню кампанію на мажорному акорді, тому і підвели більш боєздатні, як їм здається, підрозділи, хоча я б це поставив під сумнів, адже те, що було, хоч це були в багатьох випадках недобитки, трималося краще за те, що приїхало,

– додав боєць.

Противник на Бахмутський напрямок стягнув дуже багато різних сил та угрупувань: від кадирівців до регулярної армії.

"Різниця в них лише у вазі чорного пакети, в якому вони опиняються", – іронічно підкреслив Абдула.

За його останньою інформацією, до Бахмуту також приїхав підрозділ "Ахмат" з досить непоганою сучасною технікою. Але для ЗСУ це не має великого значення, вони продовжують виконувати свої завдання так ефективно, як тільки їм дозволяють сили й можливості.

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