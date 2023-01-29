Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. Кроме того, оккупанты активизировали атаки в направлении Угледара.

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Бои у Благодатного продолжаются

Попович рассказал, что о Благодатном поступают сообщения, противоречащие друг другу. Не только от ресурсов Пригожина, что потеряно Благодатное, были сообщения и от наших ресурсов, что ВСУ оставили Благодатное.

Генштаб это не подтверждает, да и не все российские ресурсы это подтверждают. Тогда можно сделать единственный вывод – бои за Благодатное продолжаются по меньшей мере и очень рано говорить, что оно находится под чьим-то контролем. История с Благодатным вкладывается в общий рисунок наступления россиян в районе Бахмута,

– отметил военный обозреватель.

Попович о боях у Благодатного: смотрите видео

Россияне хотят обойти Бахмут с двух сторон

Он продолжил, что россияне хотят обойти Бахмут с двух сторон, как с севера, так и с юга. Если посмотреть сведения, то мы увидим, что фигурирует еще и Клещиевка – это городок, расположенный юго-западнее Бахмута. Все это направлено на то, чтобы перерубить основные логистические пути снабжения материально-техническими средствами.

"Если Благодатное они возьмут, то безусловно они будут ближе к этой цели. Продолжением следует Парасковеевка - это поселок, который тоже расположен неподалеку. И с возможным взятием Парасковеевки ситуация еще больше усложнится. Скажем таким образом", - отметил Попович.

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