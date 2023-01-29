Цепочки снабжения врага по странным причинам продолжают обрываться. Например, этой ночью мощные взрывы прогремели на железнодорожной станции в Иловайске. И если ночью местные телеграм-каналы жаловались на прилеты, то сейчас можно увидеть их последствия. Их вам и покажет 24 Канал.
Читайте также Убедил Путина в возможности "гипернаступления": NYT о том, как Герасимов сумел заменить Суровикина
"Хлопок" уничтожил железную дорогу
На фото и видео, выложенных в сеть, можно увидеть чуть ли не ювелирную работу. Попадания были по железнодорожному полотну. Оно и испытало наибольшие разрушения. Колеи уничтожены, земля поблизости – усеяна лунками от снарядов.
На видео даже показывают, как местные саперы пытаются достать из дыр в земле остатки ракет. Как бы там ни было, а "хлопок" этой ночью заставил врага изрядно попереживать.
Саперы пробуют достать остатки ракет: смотрите видео
Если присмотреться, то можно увидеть, что эпицентром попадания стало именно депо. Ракеты попали в механизм, с помощью которого локомотив переходит на разные пути. И чтобы починить его, оккупантам понадобится немного времени.
Последствия взрывов на железной дороге в Иловайске / Фото из местных телеграм-каналов
Напомним, что после взрывов пропагандистские СМИ начали активно распространять информацию об отсутствии потерь. Более того, призвали местное население не паниковать. А вишенкой на торте стали заявления о якобы запуске 7 ракет HIMARS по железной дороге.
В Мариуполе тоже раздавался взрыв
- Напомним, что 28 января взрыв произошел во временно оккупированном Мариуполе. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко. По его словам, часть города и близлежащие поселки остались без света. Сам "хлопок" подвезли в Кальмиусский район.
- Андрющенко иронически заявил, что враги перестали использовать на случаи взрывов слово "разминирование". Мол, у них что-то произошло со челюстью, ведь на этот раз реакции на "хлопок", присущий оккупантам в городе, не было.
- Заметим, что в тот день местные жители столкнулись не только с проблемами, связанными со светом. У них отсутствовала вода. Также наблюдались серьезные проблемы как с доступом в интернет, так и со связью.