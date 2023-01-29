Ланцюжки постачання ворога з дивних причин продовжують обриватися. Наприклад, цієї ночі потужні вибухи пролунали на залізничній станції в Іловайську. І якщо вночі місцеві телеграм-канали бідкалися на самі прильоти, то зараз можна побачити їх наслідки. Їх вам і покаже 24 Канал.
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"Бавовна" понищила залізницю
На фото та відео, викладених у мережу, можна побачити ледь не ювелірну роботу. Влучання були по залізничному полотну. Воно й зазнало найбільших руйнувань. Колії понищені, земля поблизу – всіяна лунками від снарядів.
На відео навіть показують, як місцеві сапери намагаються дістати з дірок у землі залишки ракет. Хай там як, а "бавовна" цієї ночі змусила ворога неабияк попереживати.
Сапери пробують дістати залишки ракет: дивіться відео
Якщо придивитися, то можна побачити, що епіцентром влучання стало саме депо. Ракети влучили у механізм, з допомогою якого локомотив переходить на різні колії. І щоб полагодити його, окупантам знадобиться трохи часу.
Наслідки вибухів на залізниці в Іловайську / Фото з місцевих телеграм-каналів
Нагадаймо, що після вибухів пропагандистські ЗМІ почали активно поширювати інформацію про відсутність втрат. Ба більше, закликали місцеве населення не панікувати. А вишенькою на торті стали заяви про буцімто запуск 7 ракет HIMARS по залізниці.
У Маріуполі теж лунав вибух
- Нагадаємо, що 28 січня вибух пролунав в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, частина міста та прилеглі селища залишилися без світла. Саму "бавовну" підвезли до Кальміуського району.
- Андрющенко іронічно заявив, що вороги перестали використовувати на випадки вибухів слово "розмінування". Мовляв, у них щось сталося зі щелепою, адже цього разу реакції на "бавовну", притаманної окупантам в місті, не було.
- Зауважимо, що того дня місцеві мешканці стикнулися не лише з проблемами, пов'язаними зі світлом. У них була відсутня вода. Також спостерігалися серйозні проблеми як з доступом до інтернету, так і зі зв'язком.