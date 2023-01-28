Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, пролунав вибух у Кальміуському районі.
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Нагадування окупантам про небезпеку
Як зазначив Андрющенко, вибух пролунав близько 08:20. Його чули у Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш та Ілліча. Що стосується причин, то їх наразі встановлюють.
Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті. Настільки, що окупанти вже не вживають (слово – 24 Канал) "розмінування". Мабуть, щось трапилось з щелепою…,
– іронічно заявив він.
Близько 09:40 він написав у своєму телеграмі про наслідки вибуху. За словами радника міського голови, у більшості міста зникла електроенергія. Крім того, світло відсутнє у селищах приморської частини Маріупольського району.
Близько 10:00 Андрющенко додав, що у Маріуполі відсутні електрика, вода, а також спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком та інтернетом. Стосується це також прилеглого до нього району.
Яка зараз ситуація у Маріуполі
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін поділився наявними у нього відомостями. За словами високопосадовця, росіяни продовжують зносити будинки, які своїми ж руками знищили. Відомо, що вони вивозять бетон разом з тілами убитих українців.
- Водночас Маріуполь продовжують заселяти росіяни. За словами Андрющенка, їх у місті вже понад 40 тисяч осіб. Мовиться як про цивільних, так і про військових.
- Вони без жодного сорому та сумніву заселяються у квартири та домівки місцевих. Їм просто не вистачає наметових таборів, які розбивали окупанти для своїх же будівельників.
- Цікаво, що Маріуполем уже не заправляють кадирівці. Їхній вплив суттєво поменшав. Відомо, що тепер "балом править" російська фсб. У місті повністю працює слідчий комітет Росії, а також її росгардія. Не минулося без "реформи" так званої "ДНР".
- Нагадаємо, що кількома днями раніше у Маріуполь підвезли "бавовну". Місцем доставки стала казарма, в якій на той момент перебувало 200 окупантів. Петро Андрющенко тоді заявив, що того дня то була вже друга "бавовна". Перша потрапила поблизу Кальміуського відділку поліції.