Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, пролунав вибух у Кальміуському районі.

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Нагадування окупантам про небезпеку

Як зазначив Андрющенко, вибух пролунав близько 08:20. Його чули у Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш та Ілліча. Що стосується причин, то їх наразі встановлюють.

Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті. Настільки, що окупанти вже не вживають (слово – 24 Канал) "розмінування". Мабуть, щось трапилось з щелепою…,

– іронічно заявив він.

Близько 09:40 він написав у своєму телеграмі про наслідки вибуху. За словами радника міського голови, у більшості міста зникла електроенергія. Крім того, світло відсутнє у селищах приморської частини Маріупольського району.

Близько 10:00 Андрющенко додав, що у Маріуполі відсутні електрика, вода, а також спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком та інтернетом. Стосується це також прилеглого до нього району.

Яка зараз ситуація у Маріуполі