Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. Крім того, окупанти активізували атаки в напрямку Вугледара.

Важливо Біля Бахмута триває боротьба за рубіж оборони, українці стримують ворога, – полковник ЗСУ

Бої біля Благодатного тривають

Попович розповів, що про Благодатне надходять повідомлення, які суперечать одне одному. Не лише від ресурсів Пригожина, що Благодатне втрачено, були повідомлення й від наших ресурсів, що ЗСУ залишили Благодатне.

Генштаб це не підтверджує, та й не всі російські ресурси це підтверджують. Тоді можна зробити єдиний висновок – бої за Благодатне продовжуються щонайменше, й дуже рано казати, що воно перебуває під чиїмось контролем. Історія з Благодатним вкладається в загальний малюнок наступу росіян у районі Бахмута,

– зазначив військовий оглядач.

Попович про бої біля Благодатного: дивіться відео

Росіяни хочуть обійти Бахмут з двох боків

Він продовжив, що росіяни хочуть обійти Бахмут з двох боків, як з півночі, так і з півдня. Якщо подивитись зведення, то ми побачимо, що фігурує ще й Кліщіївка – це містечко, що розташоване південно-західніше Бахмута. Усе це спрямоване на те, щоб перерубати основні логістичні шляхи постачання матеріально-технічних засобів.

"Якщо Благодатне вони візьмуть, то безумовно вони будуть ближчими до цієї мети. Далі буде Парасковіївка – це селище, що теж розташоване неподалік. І з можливим узяттям Парасковіївки ситуація ще більше ускладниться. Скажімо таким чином", – зауважив Попович.

Ситуація на Донбасі: останні новини