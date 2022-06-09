Об этом свидетельствует информация по актуальному возведению Генштаба от 9 июня. В нем подчеркивают, что враг не только идет в атаку, но продолжает бить по нашим позициям и гражданским из всего возможного вооружения.

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Открывают огонь из артиллерии и наносят авиаудары

Российские захватчики продолжают атаковать позиции наших защитников и защитниц в Донбассе. Поскольку с ближним боем у кафиров никогда не складывалось, то они предпочитают свою традиционную схему: открывают огонь по всему, к чему только доберутся.

Например, на Славянском направлении военные страны-агрессорки обстреляли районы Дубровного, Камышевахи и Курульки. Кроме того, они готовятся к наступлению. Его, согласно данным Генштаба, планируют вести в направлении самого Славянска, а также Барвенкового.

Также бойцы "второй армии мира" начали наступление неподалеку от Богородичного и Довгенького. Это стало возможным только после того, как они массированно открывали огонь по нашим позициям. Сейчас там продолжаются бои.

Донецкое направление. Враг продолжает поливать огнем линию столкновения. Кроме того, в Краматорском районе произошел "прилет". Туда попала российская ракета.



Карта боевых действий на Донбассе на 9 июня / Скриншот liveuamap

Северодонецкое направление. По нашим военным кафиры били из минометов, артиллерии, а также РСЗО. Также во вражескую атаку попала гражданская инфраструктура Северодонецка, Лисичанская, Привилегия, Устиновки, Горного и Екатериновки.

Известно, что враг нанес авиаудар по Тошковке. В этом же населенном пункте захватчики попытались провести штурмовую операцию, но она им не удалась. Заметим, что в направлении той же Екатериновки бойцы страны-агрессорки понесли немалые потери. Поэтому им пришлось отойти на позиции, занятые до этого.

В самом Северодонецке все еще очень неспокойно. Там враг сейчас пытается обнаружить слабые места в обороне города. Но наши военные не позволяют ему это сделать.

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Бахмутское направление. Здесь русские захватчики также использовали ствольную и реактивную артиллерию. С нее враг открывал огонь по нашим подразделениям. Во вражескую атаку попали районы Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки, Семигорья, а также Майорского. Кроме того, ракетно-авиационные удары подверглись районам Верхнекаменки, Золотого, Берестового, Славянска, а также Нью-Йорка.

Бои не утихают. Неудивительно, что российские захватчики продолжают нести потери. И уже с начала полномасштабного вторжения эта цифра перевалила за три десятка тысяч.

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По состоянию на 8 июня ряды "двухсотых" пополнили уже 31 500 российских захватчиков . Подчеркиваем, что это число приблизительно, ведь подсчитать точные потери врага в зоне боевых действий просто невозможно.

На оснащении кафиров также стало значительно меньше техники. В металлолом на протяжении более трех месяцев превратили 1393 танка, 3429 боевых бронированных машин, 703 артиллерийские системы, 213 РСЗО, 96 единиц ПВО, 2406 автомобилей и автоцистерн, а также 53 единицы боевой техники.

Но это еще не все. У врага стало на 212 самолетов, 178 вертолетов, 559 БпЛА, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

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