Известно, что на обороне Авдеевки стояла также 110 бригада. Ее 6 тяжелораненых воинов коварно расстреляли россияне.

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Есть ли среди 3-й отдельной штурмовой бригады пленные

Неделю назад подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады перебросили в Авдеевку, чтобы они помогли организовать вывод наших войск из города. Военные рассказывали, что вывод происходил в чрезвычайно тяжелых условиях под огнем из вражеской артиллерии и дронов. Пресс-офицер бригады Александр Бородин рассказал, что сейчас среди ее воинов есть пропавшие без вести. Однако не могут подтвердить, попали ли они в плен, или нет.

Бородин рассказал, что во время боев враг применял КАБы.

Это мощное оружие, когда людей просто засыпает. Но пока каких-то подтвержденных пленных из нашей бригады нет,

– сказал Александр Бородин.

Сейчас бойцы бригады продолжают держать оборону на заранее подготовленных позициях. Оккупанты пытаются наступать, но, вероятнее, это пока разведка боем. Они пробуют прощупать слабые места в новой линии обороны.

Расстрел пленных на позиции "Зенит"

18 февраля проект Deep State сообщил, что российские военные подло расстреляли 6 украинских воинов.

15 февраля стало известно, что украинские силы покинули позиции "Зенит" на южной окраине Авдеевки. Там оставались 6 тяжелораненых. Все они нуждались в эвакуации. Силы обороны не могли провести ее самостоятельно, потому что россияне тогда очень мощно наступали.

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил факт казни украинских военнопленных.

В 110-й бригаде заявили, что это были ее бойцы. Оккупанты пообещали организовать для них эвакуацию, а затем использовать для обмена, однако своего обещания не сдержали.

Вот имена казненных защитников:

Георгий Павлов

Андрей Дубницкий

Иван Житник

Александр Зинчук

Николай Савосик

"Относительно шестого бойца информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения", – уточнили в бригаде.