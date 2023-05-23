Это полуокружение может стать настоящей ловушкой для российских оккупантов, оно заблокирует логистику в места столкновения, а впоследствии может перерасти в полное окружение. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что сейчас на Бахмутском направлении ВСУ продвигаются с двух сторон.

Нарожный уточнил, что в самом городе продвижения нет, там ВСУ сейчас удерживают район "Самолет".

Враг в ловушке

Основные боевые действия на Бахмутском направлении ведутся именно на флангах. Цель украинских защитников – окружить врага с флангов. Речь идет об оперативном окружении, то есть все поставки врага будут происходить под артиллерийскими обстрелами.

Из оккупированной части Донетчины в Бахмут ведут три дороги. Одна из них уже отрезана, по другим двум происходит снабжение оккупантов в городе.

Им очень тяжело обороняться, потому что в Бахмуте почти не осталось неразрушенных домов. Для того чтобы держать оборону, нужно именно в этих домах прятаться, их используют как укрепление. Они двигаются по открытой местности, и относительно легко их уничтожать,

– прокомментировал военный эксперт.

Он считает, что со временем это полуокружение может перерасти в полное окружение. Ведь по флангам работают хорошо оснащенные, обученные и мотивированные подразделения Вооруженных Сил Украины.

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