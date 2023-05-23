Це напівоточення може стати справжньою пасткою для російських окупантів, воно заблокує логістику до місць зіткнення, а згодом може перерости у повне оточення. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що зараз на Бахмутському напрямку ЗСУ просуваються з двох боків.

Нарожний уточнив, що в самому місті просування немає, там ЗСУ зараз утримують район "Літак".

Ворог в пастці

Основні бойові дії на Бахмутському напрямку ведуться саме на флангах. Мета українських оборонців – оточити ворога з флангів. Мовиться про оперативне оточення, тобто все постачання ворога буде відбуватися під артилерійськими обстрілами.

З окупованої частини Донеччини до Бахмута ведуть три дороги. Одна з них уже відрізана, по інших двох відбувається постачання окупантам в місті.

Їм дуже важко оборонятися, тому що в Бахмуті майже не залишилося не зруйнованих будинків. Для того, щоб тримати оборону треба саме в цих будинках ховатися, їх використовують як укріплення. Вони рухаються по відкритій місцевості і відносно легко їх знищувати,

– прокоментував військовий експерт.

Він вважає, що з часом це напівоточення може перерости в повне оточення. Адже по флангах працюють гарно оснащені, навчені та вмотивовані підрозділи Збройних Сил України.

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