Формируется предпосылка для дальнейшей деоккупации земель, – 92 бригада о ситуации на Харьковщине

Силы обороны продолжают давать отпор врагу на Харьковщине. Более того, на одном из участков фронта формируются предпосылки для освобождения оккупированных территорий.

Об этом эфире телемарафона рассказал Юрий Федоренко – командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Он добавил, что Силы обороны продолжают удерживать все занимаемые позиции, передает 24 Канал.

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Силы обороны пытаются выбивать врага на Харьковщине

Федоренко рассказал, что Липцы Харьковской области, где продолжаются бои и враг пытается продвинуться вглубь, находятся под контролем Сил обороны. Сейчас противник повышает интенсивность ведения боевых действий, пытается выполнить кремлевские захватнические задачи – это продвигаться вглубь украинских территорий.

Впрочем, украинские защитники продолжают давать отпор. По словам Федоренко, ни комбинированные атаки, ни применение бронетехники, ни средств БПЛА не дают противнику достичь этих результатов. Более того, Силы обороны проводят ряд операций, которые позволяют выбить врага.

Все позиции, которые удерживают Силы обороны, остаются за нами. Более того, формируется предпосылка, путем разгрома врага, для того, чтобы деоккупировать нашу землю, выбивать врага из занимаемых им позиций,

– отметили в 92-й бригаде.

Что касается Купянского направления, то там ситуация гораздо сложнее. По словам Федоренко, противных изо всех сил рвется, чтобы выполнить задание командования – занять плацдарм на левобережье реки Оскол.

"Для них принципиально важно образовать там плацдарм для дальнейшей оккупации Купянска-Узлового. Для достижения этой задачи противник не жалеет ни сил, ни средств", – отметил Федоренко.

Командир батальона 92-й бригады добавил, что враг постоянно, волна за волной, бросает живую силу в бой для того, чтобы иметь максимальные возможности выбить подразделения Сил обороны.

Также на Купянском направлении враг активно использует авиацию с управляемыми авиабомбами, а также наносит удары артиллерией, дронами и использует комбинированную тактику для живой силы, чтобы эффективно перевести оккупантов к линии боевого соприкосновения. Сейчас Силам обороны удалось приостановить врага.