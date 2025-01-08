Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что известно о ситуации в Курахово

Аналитики отмечают, что удержание города "силами нескольких СПшок" – теперь "исключительно политическая задача". Россияне уже перебрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где прогнозируется увеличение количества атак врага.

Контроль над городом обеспечивает врагу значительные преимущества для развития наступления на запад. Но присутствие Сил Обороны создает дополнительные трудности для подразделений, действующих в этом районе.

Стремительная потеря центральной части очень тяжело повлияла на мораль подразделения, который там, а сообщение спикеров о "контроле над городом" еще больше их деморализует. Ведь дальнейшие действия вытекают не из плоскости реалий поля боя, а с позиции удержать "ту стену" или "тот огород с картошкой",

– говорится в сообщении.

Что происходит вблизи Курахово: смотрите на карте

Какова ситуация вдоль Оскола

Уже в течение длительного времени ситуация в районе населенных пунктов Кругляковка и Колесниковка Харьковской области остается спокойной. Защитникам удалось стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага вдоль реки Оскол.

Несмотря на массированный механизированный штурм на Загрызово, россиянам не удалось закрепиться. Украинские военные уничтожили вражескую технику и личный состав, заставив остальных разбежаться по посадкам.

Более критическая ситуация сложилась возле Лозовой, где враг постоянно давил, оккупировал определенную территорию и пытается развивать свой успех.

Сложно сейчас и в районе Первомайского, где враг не прекращает давить в направлении Копанок.

Что происходит в Харьковской области: смотрите на карте