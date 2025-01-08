Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Що відомо про ситуацію в Кураховому

Аналітики зазначають, що утримання міста "силами кількох СПшок" — тепер "виключно політична задача". Росіяни вже перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограду, де прогнозується збільшення кількості атак ворога.

Контроль над містом забезпечує ворогу значні переваги для розвитку наступу на захід. Натомість присутність Сил Оборони створює додаткові труднощі для підрозділів, що діють у цьому районі.

Стрімка втрата центральної частини дуже важко вплинула на мораль підрозділу, який там, а повідомлення речників про "контроль над містом" ще більше їх деморалізує. Адже подальші дії випливають не з площини реалій поля боя, а з позиції утримати "ту стіну" чи "той город з картоплею",

– йдеться в повідомленні.

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Яка ситуація вздовж Осколу

Уже протягом тривалого часу ситуація в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка Харківської області залишається спокійною. Захисникам вдалося стабілізувати обстановку та зупинити просування ворога вздовж річки Оскіл.

Попри масований механізований штурм на Загризове, росіянам не вдалося закріпитися. Українські військові знищили ворожу техніку та особовий склад, змусивши решту розбігтися по посадках.

Більш критична ситуація склалася біля Лозової, де ворог постійно тиснув, окупував певну територію та намагається розвивати свій успіх.

Складно зараз і в районі Першотравневого, де ворог не припиняє тиснути в напрямку Копанок.

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