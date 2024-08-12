Издание Forbes пишет, что в Курской области продолжается сооружение окопов и других фортификационных сооружений. Журналисты отмечают, что речь идет об украинской армии, однако пока официальной информации об этом не поступало.

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Еще одна линия фронта в Курске

Журналисты указывают, что в Курской области заметили промышленные экскаваторы, которые работают по обе стороны линии фронта.

Это не означает, что украинцы прекратили наступление. И это не означает, что россияне не могут контратаковать и отбросить украинцев обратно к границе. Но это означает, что долгосрочное размещение линии соприкосновения на Курщине – на повестке дня,

– заявили в Forbes.

Российские военкоры также пишут, что "украинские" войска копают окопы в Курской области. Один из таких пропагандистов описал это как "худшее, что может произойти". Военкор жалуется, что "когда враг возьмет в руки лопаты, лесополосы будет взять так же трудно, как это было под Авдеевкой".

Взятие Авдеевки стоило россиянам 6 месяцев и десятки тысяч жизней собственных солдат. Однако, как пишет Forbes, тогда российское наступление удалось из-за окончания боеприпасов у ВСУ. Сейчас же США возобновили помощь, поэтому российской армии не стоит надеяться на тот же сценарий. Чтобы отбросить тысячи военных, россиянам придется захватывать по одной траншее.

Конечно, Кремль может попытаться контратаковать до того, как "украинские" окопы будут завершены, однако военкоры говорят, что "окно возможностей быстро закрывается". Пропагандисты утверждают, что украинские атаки блокируют российские подкрепления, которые пытаются выйти на линию Курска.

Российские колонны встречают украинские диверсионно-разведывательные группы, беспилотники и артиллерия,

– написал эстонский военный аналитик Артур Рехи.

Таким образом Курская область может стать еще одним большим фронтом полномасштабной войны России против Украины.