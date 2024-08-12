Видання Forbes пише, що у Курській області триває спорудження окопів й інших фортифікаційних споруд. Журналісти зазначають, що йдеться про українську армію, проте наразі офіційної інформації про це не надходило.

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Ще одна лінія фронту у Курську

Журналісти вказують, що у Курській області помітили промислові екскаватори, які працюють по обидва боки лінії фронту.

Це не означає, що українці припинили наступ. І це не означає, що росіяни не можуть контратакувати й відкинути українців назад до кордону. Але це означає, що довгострокове розміщення лінії зіткнення на Курщині – на порядку денному,

– заявили у Forbes.

Російські воєнкори також пишуть, що "українські" війська копають окопи у Курській області. Один з таких пропагандистів описав це як "найгірше, що може статися". Воєнкор скаржиться, що "коли ворог візьме в руки лопати, лісосмуги буде взяти так само важко, як це було під Авдіївкою".

Взяття Авдіївки коштувало росіянам 6 місяців і десятки тисяч життів власних солдат. Однак, як пише Forbes, тоді російський наступ вдався через закінчення боєприпасів у ЗСУ. Зараз же США відновили допомогу, тому російській армії не варто сподіватися на той же сценарій. Щоб відкинути тисячі військових, росіянам доведеться захоплювати по одній траншеї.

Звісно, Кремль може спробувати контратакувати до того, які "українські" окопи будуть завершені, проте воєнкори кажуть, що "вікно можливостей швидко закривається". Пропагандисти стверджують, що українські атаки блокують російські підкріплення, які намагаються вийти на лінію Курська.

Російські колони зустрічають українські диверсійно-розвідувальні групи, безпілотники та артилерія,

– написав естонський військовий аналітик Артур Рехі.

Таким чином Курська область може стати ще одним великим фронтом повномасштабній війні Росії проти України.