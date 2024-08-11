Аналитики ISW утверждают, что причиной этого является то, что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России. Однако в то же время формат КТО может негативно повлиять на общую боеспособность российских сил.

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Контртеррористическая операция в России

В статье 13 федерального закона РФ "О противодействии терроризму" указано, что "лицо, принявшее решение о проведении КТО... является руководителем КТО и несет персональную ответственность за ее проведение". То есть ее будет возглавлять именно Бортников.

Объявление контртеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справилось с ситуацией в Курской области,

– пишут аналитики.

Институт изучения войны указывает, что сложная система управления контртеррористической операции ФСБ под руководством Бортникова может снизить эффективность российского ответа на украинскую операцию. В статье 9 закона о КТО указано, что "подразделения и соединения ВС РФ привлекаются к проведению КТО по решению руководителя контртеррористической операции".

Приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей находятся в зоне ответственности российской Северной группировки войск, и подразделения, подчиненные минобороны России, вероятно, являются лучше всего оснащенными для отброса украинских сил назад,

– указывает ISW.

Аналитики акцентируют на том, что не понятно, как ФСБ и Бортников создадут четкую общую организацию среди этих разнородных элементов. Вероятно, между ФСБ и другими структурами возникнут недоразумения и бюрократические препятствия, что снизит общую боеспособность российских сил.