Какие последствия уже заметны и чего ждать дальше рассказал в ежедневной военной сводке 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Смотрите также Неосведомленность США, солдаты в гражданском и азарт, – NYT о планировании Курской операции

Что ждет Курск

Украинские войска продвигаются в Курской области. По состоянию на 14 августа около 1000 квадратных километров находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Для сравнения площадь Москвы – 2 500 квадратных километров.

Самая высокая кульминация движения и скорости уже позади, хотя мы продвигаемся дальше. Противник имеет ресурс, они точно будут мобилизоваться, переконцентрироваться и перегруппироваться,

– отметил Черник.

Он отметил, что сейчас инициатива на поле боя перехвачена украинским силам обороны. Украина приближается к точке перелома в войне.

Кроме того, мощным показателем стал захват российского города Суджа, ведь это большая логистическая точка – огромный узел шоссейных дорог и большой железнодорожный узел. А 90% всего, что ввозит Россия на фронт – доставляется именно по железной дороге.

"Как в организме перерезать центральную артерию – он обездвижится. Такой эффект имеет и перерезание стратегических дорог. Является ли это частью главного замысла – не имею никакого сомнения", – подчеркнул военный эксперт.

Самый большой удар по аэродромам России

Источники в украинских силах обороны сообщили, что минувшей ночью состоялась самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака по военным аэродромам России. Они били по "Борисоглебску", "Балтимору", "Саваслейке".

Российская ПВО по-настоящему деградирует. Россияне заявили, что отказываются от 33-миллиметровых пушек на системах "Панцирь-С1". Значит они нецелесообразны, не выполняют своих задач, даже борьбы с беспилотными системами,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

На пораженных аэродромах была серьезная авиация – Су31, Су-34, также есть информация, что пострадал большой транспортный самолет Ту-76.

Это именно тот масштаб атак, которого мы ожидали. Если смотреть глобально – мы точно перехватили инициативу, на эту минуту динамика успеха на нашей стороне. Вместе с тем держим эмоции позитива на твердой золотой середине,

– резюмировал Черник.



Темы, которые также анализировал Черник