Какие последствия уже заметны и чего ждать дальше рассказал в ежедневной военной сводке 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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Что ждет Курск
Украинские войска продвигаются в Курской области. По состоянию на 14 августа около 1000 квадратных километров находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Для сравнения площадь Москвы – 2 500 квадратных километров.
Самая высокая кульминация движения и скорости уже позади, хотя мы продвигаемся дальше. Противник имеет ресурс, они точно будут мобилизоваться, переконцентрироваться и перегруппироваться,
– отметил Черник.
Он отметил, что сейчас инициатива на поле боя перехвачена украинским силам обороны. Украина приближается к точке перелома в войне.
Кроме того, мощным показателем стал захват российского города Суджа, ведь это большая логистическая точка – огромный узел шоссейных дорог и большой железнодорожный узел. А 90% всего, что ввозит Россия на фронт – доставляется именно по железной дороге.
"Как в организме перерезать центральную артерию – он обездвижится. Такой эффект имеет и перерезание стратегических дорог. Является ли это частью главного замысла – не имею никакого сомнения", – подчеркнул военный эксперт.
Самый большой удар по аэродромам России
Источники в украинских силах обороны сообщили, что минувшей ночью состоялась самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака по военным аэродромам России. Они били по "Борисоглебску", "Балтимору", "Саваслейке".
Российская ПВО по-настоящему деградирует. Россияне заявили, что отказываются от 33-миллиметровых пушек на системах "Панцирь-С1". Значит они нецелесообразны, не выполняют своих задач, даже борьбы с беспилотными системами,
– объяснил полковник ВСУ в запасе.
На пораженных аэродромах была серьезная авиация – Су31, Су-34, также есть информация, что пострадал большой транспортный самолет Ту-76.
Это именно тот масштаб атак, которого мы ожидали. Если смотреть глобально – мы точно перехватили инициативу, на эту минуту динамика успеха на нашей стороне. Вместе с тем держим эмоции позитива на твердой золотой середине,
– резюмировал Черник.
Темы, которые также анализировал Черник
- Петр Черник считает, что в России могут объявить мобилизацию в ближайшие месяцы. Поводом для этого, в частности пропагандистским, может стать Курская операция. Однако это может и обернуться против Путина, ведь если найдется огромное количество недовольных россиян, то эту силу они обернут против диктатора. Подобная попытка уже была в прошлом году с рейдом Пригожина.
- В Москве введена усиленная охрана. Черник считает, что страх заключается в первую очередь в приближении украинской армии. Именно страх может стать основой для дворцового переворота.
- Черник считает, что Россия вполне возможно готовит массированную ракетную атаку по Украине, но не стоит ее привязывать именно к рейду в Курской области. Ведь подобные атаки происходят с определенной периодичностью уже более двух лет. Крайний удар был в начале июля, общая периодичность в среднем 2 – 3 месяца.