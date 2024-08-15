Які наслідки вже помітні та чого чекати далі розповів в щоденному військовому зведенні 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Що чекає на Курськ

Українські війська просуваються в Курській області. Станом на 14 серпня близько 1000 квадратних кілометрів перебувають під контролем Збройних Сил України. Для порівняння площа Москви – 2 500 квадратних кілометрів.

Найвища кульмінація руху і швидкості вже позаду, хоча ми просуваємося далі. Противник має ресурс, вони точно будуть мобілізуватися, переконцентровуватися і перегрупуватися,

– зауважив Черник.

Він наголосив, що наразі ініціатива на полі бою перехоплена українським силам оборони. Україна наближається до точки перелому у війні.

Крім того, потужним показником стало захоплення російського міста Суджа, адже це велика логістична точка – величезний вузол шосейних доріг і великий залізничний вузол. А 90% всього, що ввозить Росія на фронт – доставляється саме залізницею.

"Як в організмі перерізати центральну артерію – він знерухомиться. Такий ефект має і перерізання стратегічних доріг. Чи це є частиною головного задуму – не маю жодного сумніву", – підкреслив військовий експерт.

Найбільший удар по аеродромах Росії

Джерела в українських силах оборони повідомили, що минулої ночі відбулася наймасованіша від початку повномасштабного вторгнення атака по військових аеродромах Росії. Вони били по "Борисоглєбську", "Балтимору", "Саваслєйці".

Російська ППО по-справжньому деградує. Росіяни заявили, що відмовляються від 33-міліметрових гармат на системах "Панцир-С1". Отже, вони не доцільні, не виконують своїх завдань, навіть боротьби із безпілотними системами,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

На уражених аеродромах була серйозна авіація – Су31, Су-34, також є інформація, що постраждав великий транспортний літак Ту-76.

Це саме той масштаб атак, якого ми очікували. Якщо дивитися глобально – ми точно перехопили ініціативу, на цю хвилину динаміка успіху на нашому боці. Разом з тим тримаймо емоції позитиву на твердій золотій середині,

– резюмував Черник.



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