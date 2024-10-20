Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск. Речь идет о военных 155 бригады ВС РФ, которые причастны к издевательствам над украинскими военнопленными.

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Штурм позиций 155 бригады РФ

В ДШВ указали, что десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины не устают выписывать билеты "на концерт к Кобзону" 155 отдельной бригаде морской пехоты тихоокеанского флота РФ

В этот раз разведывательное подразделение взяло штурмом вражескую позицию морпехов. Она была размещена в одной из посадок в Курской области.

Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремительным, что о*ки не то, что не успели экипироваться, но и даже берцы не смогли обуть,

– пишут в ДШВ.

Десантники опубликовали видео, на котором видно 9 уничтоженных оккупантов. Однако там указали, что на самом деле таких было 14.

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