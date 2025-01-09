Речь идет о боях за село Махновка, где 4 января, по словам Зеленского, пал батальон россиян и северокорейцев. Махновка размещена в серой зоне выступления в Курской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Что известно о колоссальных потерях врага возле Махновки
В социальных сетях распространили видео из Курской области, на которых видно, как российские и северокорейские войска входят в село и попадают под удары украинской пехоты, танков и беспилотников.
Аналитик Эндрю Перпетуа, который тщательно изучает социальные сети для подсчета потерь в российско-украинской войне, подтвердил слова Зеленского.
Такое ощущение, что я только что увидел, как погиб целый российский батальон на одном видео,
– заявил он, добавив, что визуально подтвердил 408 потерь за один день.
Отмечается, что участок фронта между Махновкой на севере и Плеховым на юге – не самый интенсивный отрезок в Курской области. Но отдельные бои в Махновке и Плеховом могли быть более кровавыми, по сравнению с другими участками.
Например, в декабре 2024 года во время атаки через открытые поля, которую враг осуществлял в три волны, более 500 северокорейских пехотинцев смогли выбить 100 украинских военных, которые удерживали село. Но тогда силы КНДР стали легкой мишенью для украинских беспилотников и артиллерии. Потери северокорейского контингента (убитыми и ранеными) могли составлять более половины сил, задействованных в атаке.