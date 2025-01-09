Речь идет о боях за село Махновка, где 4 января, по словам Зеленского, пал батальон россиян и северокорейцев. Махновка размещена в серой зоне выступления в Курской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что известно о колоссальных потерях врага возле Махновки

В социальных сетях распространили видео из Курской области, на которых видно, как российские и северокорейские войска входят в село и попадают под удары украинской пехоты, танков и беспилотников.