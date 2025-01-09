Йдеться про бої за село Махнівка, де 4 січня, за словами Зеленського, поліг батальйон росіян і північнокорейців. Махнівка розміщена у сірій зоні виступу у Курській області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Що відомо про колосальні втрати ворогу біля Махнівки
У соціальних мережах поширили відео з Курської області, на яких видно, як російські та північнокорейські війська входять у село та потрапляють під удари української піхоти, танків і безпілотників.
Аналітик Ендрю Перпетуа, який ретельно вивчає соціальні мережі для підрахунку втрат у російсько-українській війні, підтвердив слова Зеленського.
Таке відчуття, що я щойно побачив, як загинув цілий російський батальйон на одному відео,
– заявив він, додавши, що візуально підтвердив 408 втрат за один день.
Зазначається, що ділянка фронту між Махнівкою на півночі та Плеховим на півдні – не найінтенсивніший відтинок у Курській області. Але окремі бої в Махнівці та Плеховому могли бути кривавішими, порівняно з іншими ділянками.
Наприклад, у грудні 2024 року під час атаки через відкриті поля, яку ворог здійснював у три хвилі, понад 500 північнокорейських піхотинців змогли вибити 100 українських військових, які утримували село. Але тоді сили КНДР стали легкою мішенню для українських безпілотників та артилерії. Втрати північнокорейського контингенту (вбитими і пораненими) могли становити понад половину сил, задіяних в атаці.