Йдеться про бої за село Махнівка, де 4 січня, за словами Зеленського, поліг батальйон росіян і північнокорейців. Махнівка розміщена у сірій зоні виступу у Курській області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про колосальні втрати ворогу біля Махнівки

У соціальних мережах поширили відео з Курської області, на яких видно, як російські та північнокорейські війська входять у село та потрапляють під удари української піхоти, танків і безпілотників.