После начала боев в Курской области россияне объявили в регионе режим контртеррористической операции (КТО). Однако ее участникам платят гораздо меньше, чем тем, кто участвует в так называемой "СВО".

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко отмечает, что, например, сумма выплат за ранения в Курской области меньше в 30 раз.

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Операция в Курской области

При ранении военнослужащий, привлеченный к КТО, получит всего 100 тысяч рублей, тогда как участник СВО может рассчитывать на 3 миллиона рублей. Если преступник КТО погибает – платят 600 тысяч рублей. Когда погибает преступник СВО – 5 миллионов рублей,

– пишет Андрей Коваленко.

Интересно также то, что участники КТО в Курской области не получат статуса ветеранов боевых действий, который предусматривает определенные льготы и социальные гарантии.

Андрей Коваленко отмечает, что Кремль экономит на войне и обесценивает человеческие жизни, особенно срочников, которых бросили умирать за Суджу. Защита территории России для Путина стоит меньше, чем преступления и попытка оккупации территории Украины.

"Курская область для Путина менее важна, чем куски Донецкой и Луганской области, а Суджа - чем руины Волчанска", – акцентируют в ЦПИ.