В результате операции ВСУ в Курской области в плен попало по меньшей мере 250 российских срочников. Это представляет серьезный вызов для Кремля.

Журналистам издания The Wasssington Post удалось пообщаться с российскими срочниками, которые сейчас находятся в украинской тюрьме на северо-востоке Украины. Издание указывает, что они могут рассматриваться как особенно ценная монета в будущих переговорах или обменах.

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Срочники России в плену Украины

Неназванный начальник тюрьмы рассказал журналистам, что в течение последних десяти дней туда доставили 320 россиян, среди которых подавляющее большинство срочники. При этом лишь около 20% – россияне, которых мобилизовали, и контрактники. Таким образом, количество срочников, которые попали в украинскую тюрьму, составляет около 250.

По словам собеседника, некоторые из молодых людей были "очень напуганы", когда только прибыли, но с тех пор они адаптировались.

Российские срочники, взяты в плен / The Wassington Post

Издание пишет, подавляющее большинство пленных срочников остались невредимыми. Несколько россиян получили ранения во время боя, в частности, один из них ранился собственной гранатой. По его словам, ВСУ оказали ему первую медицинскую помощь, а затем эвакуировали в клинику, где ему сделали рентген и операцию, удалив осколки из ран.

Мы ни в коем случае не хотели воевать. Нам обещали, что мы вообще не будем участвовать в боевых действиях. Но что-то пошло не так,

– говорит 22-летний Николай из города Челябинск.

Николай и другой срочник – Сергей, рассказали, что 6 августа Украина напала на их военный штаб, а их командиры ушли, не дав указаний, что делать дальше. Они три дня шли лесами и болотами и спали на холодной земле, а потом вышли к украинским позициям, где их окружили и взяли в плен.

В отдельной камере разместили солдат старшего возраста, которые были пограничниками и контрактниками. Настроение там было мрачнее. Почти все мужчины рассказали журналистами, что атака Украины стала для них первым боевым опытом.

Как рассказал один из пленных, из 60 человек, с которыми он сражался вместе, выжили только четверо или пятеро. Другие отказались сдаться и были убиты.