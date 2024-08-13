Бойцы говорят, что операции на Курщине – исторический момент. Они добавили, что украинские войска движутся дальше российскими территориями.

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"На территории врага наиболее эффективные боевые действия"

По словам 116-й бригады, их бойцы уже давно обошли Суджу и "ежедневно движутся вперед". В самом городе было ликвидировано много оккупантов, часть из них – сдалась.

Наиболее эффективны боевые действия тогда, когда они на территории врага. И это исторический момент,

– добавили в бригаде.

Там также показали видео уничтожения последнего опорного пункта в Судже.

"Калейдоскоп ярких впечатлений. Было два дня назад, а воспринимается как из архива сто лет назад", – подписали видео украинские бойцы.

Уничтожение опорного пункта россиян в Судже: смотрите видео