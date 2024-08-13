Бійці кажуть, що операції на Курщині – історичний момент. Вони додали, що українські війська рухаються далі російськими територіями.

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"На території ворога найбільш ефективні бойові дії"

За словами 116-ї бригади, їхні бійці уже давно обійшли Суджу і "щодня рухаються вперед". У самому місті було ліквідовано багато окупантів, частина з них – здалася.

Найбільш ефективними є бойові дії тоді, коли вони на території ворога. І це є історичний момент,

– додали у бригаді.

Там також показали відео знищення останнього опорного пункту у Суджі.

"Калейдоскоп яскравих вражень. Було два дні тому, а сприймається як з архіву сто років тому", – підписали відео українські бійці.

Знищення опорного пункту росіян у Суджі: дивіться відео