Народний обранець від партії "Голос" підкреслив, що наші захисники утримують ці населені пункти у Курській області, а також їхнє просування там продовжується.

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В чому сенс операцій у Курській області для України

Костенко наголосив, що до операції в нашої держави раніше були маленькі операції на території Росії, в яких брали участь російські добровольці. Зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади.

Це дуже складне завдання – рейд, по факту, на територію ворога. І попри те, що ми пам'ятаємо, що наші партнери забороняли нам стріляти в бік Росії, головнокомандувач разом із верховним головнокомандувачем ухвалили рішення про вторгнення на територію противника,

– пояснив нардеп.

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що Курська кампанія є прикладом асиметричних дій.

"Якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, то вони, по факту, там вели б симетричні дії. А так у нас є 350 квадратних кілометрів території, які ми захопили за один день", – розповів Костенко.

Він підкреслив, що на перспективу наше військово-політичне керівництво буде дивитися, як буде продовжуватися прорив кордону у Курській області і чи вдасться відтягнути російські війська від важливих напрямків. Але вже видно, що у противника є проблеми з їхніми збройними силами, з їхніми резервами.

Окрім того, нардеп підкреслив, що ці події у Росії значно підняли моральний дух українців, а ЗСУ показали, що здатні й будуть далі проводити такі операції.

Яка кінцева мета рейду на Курщину

Роман Костенко зазначив, що щоб чітко говорити про мету, треба знати повний план операцій, а щоб постійно проводити серйозні операції, потрібно думати про резерви.

Ми маємо розуміти, що у нас можуть бути плани і далі Курська. Але буде питання, наскільки ми зможемо це зробити, наскільки ворог дасть нам це зробити,

– зауважив нардеп.

Військовий також наголосив, що станом на зараз він знає, що ворог підтягує війська, і росіяни вже починають застосовувати артилерію, КАБи, "Ланцети". Тому далі буде все складніше і складніше просуватись.

Окрім того, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підкреслив, що ця операція стала для росіян абсолютною несподіванкою, а на війні – це один з основних факторів, якого майже неможливо досягнути зараз через технічні засоби.

"Тому ми бачимо майстерність нашого командування в цій операції. Я думаю, що це буде окремо викладатись у військових вишах", – пояснив Костенко.

До слова, Роман Костенко, окрім своєї роботи у парламенті, є полковником Збройних Сил України. Він має 22 роки військового стажу, служив у центрі спецоперацій СБУ "Альфа", керував підрозділами спецпідрозділів та брав участь у різних спецопераціях. Зокрема, захищав Донецький аеропорт, а також брав участь в обороні Миколаєва.

Окрім того, Костенко також записав відеозвернення до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з прикордоння, у якому повідомив про своє "закордонне відрядження" у Росію. Нардеп наголосив, що "напише листа про відрядження, як тільки звідти повернеться".