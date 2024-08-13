Народный избранник от партии "Голос" подчеркнул, что наши защитники удерживают эти населенные пункты в Курской области, а также их продвижение там продолжается.

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В чем смысл операций в Курской области для Украины

Костенко отметил, что до операции у нашего государства ранее были маленькие операции на территории России, в которых принимали участие российские добровольцы. Сейчас в рейде участвуют наши боевые бригады.

Это очень сложная задача – рейд, по факту, на территорию врага. И несмотря на то, что мы помним, что наши партнеры запрещали нам стрелять в сторону России, главнокомандующий вместе с верховным главнокомандующим приняли решение о вторжении на территорию противника,

– объяснил нардеп.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что Курская кампания является примером асимметричных действий.

"Если бы мы сейчас эти войска просто отправили туда, где идут тяжелые бои, то они, по факту, там вели бы симметричные действия. А так у нас есть 350 квадратных километров территории, которые мы захватили за один день", – рассказал Костенко.

Он подчеркнул, что на перспективу наше военно-политическое руководство будет смотреть, как будет продолжаться прорыв границы в Курской области и удастся ли оттянуть российские войска от важных направлений. Но уже видно, что у противника есть проблемы с их вооруженными силами, с их резервами.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что эти события в России значительно подняли моральный дух украинцев, а ВСУ показали, что способны и будут дальше проводить такие операции.

Какова конечная цель рейда в Курскую область

Роман Костенко отметил, что чтобы четко говорить о цели, надо знать полный план операций, а чтобы постоянно проводить серьезные операции, нужно думать о резервах.

Мы должны понимать, что у нас могут быть планы и дальше Курска. Но будет вопрос, насколько мы сможем это сделать, насколько враг даст нам это сделать,

– отметил нардеп.

Он также отметил, что по состоянию на сейчас он знает, что враг подтягивает войска, и россияне уже начинают применять артиллерию, КАБы, "Ланцеты". Поэтому дальше будет все сложнее и сложнее продвигаться.

Кроме того, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнул, что эта операция стала для россиян абсолютной неожиданностью, а на войне – это один из основных факторов, которого почти невозможно достичь сейчас через технические средства.

"Поэтому мы видим мастерство нашего командования в этой операции. Я думаю, что это будет отдельно преподаваться в военных вузах", – объяснил Костенко.

К слову, Роман Костенко, кроме своей работы в парламенте, является полковником Вооруженных Сил Украины. Он имеет 22 года военного стажа, служил в центре спецопераций СБУ “Альфа”, руководил подразделениями спецподразделений и участвовал в различных спецоперациях. В частности, защищал Донецкий аэропорт, а также участвовал в обороне Николаева.

Кроме того, Костенко также записал видеообращение к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку из приграничья, в котором сообщил о своей "заграничной командировке" в Россию. Нардеп отметил, что "напишет письмо о командировке, как только оттуда вернется".