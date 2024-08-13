Про це в етері телемарафону розповів речник Нацгвардії України Руслан Музичук. Водночас він наголосив, що Сили оборони роблять все можливе, щоб зменшити наступальний потенціал противника, передає 24 Канал.

До теми "Ми не боїмося, будемо тусуватися на їхній землі": WSJ дізналися про настрої ЗСУ на Курщині

Як впливає перекидання військ Росії на лінію фронту

Музичук наголосив, що командири підрозділів на різних ділянках фронту фіксують факт того, що ворог переміщує свій особовий військовий склад після прориву в Курській області. Ясна річ, у Нацгвардії не стали озвучувати ділянки фронту, де відбувається перекидання військ.

Разом з тим, противник підтягує у більшості резерви в Курську область, але є й підрозділи, які були безпосередньо на лінії зіткнення.

Наразі, як відмічають наші бійці, ми бачимо, що інтенсивність бойових дій зберігається така ж, як і у попередні дні. Звичайно, що усі заходи, які проводяться нашими Силами оборони, спрямовані на зменшення наступального потенціалу противника. Це можливо і внаслідок того, що противник змушений перекидати свої сили й резерви на інші напрямки,

– повідомив Музичук.

Раніше в МЗС України наголосили, що Україна не прагне захопити російські території в Курській області. Основна мета цієї операції – звільнити прикордонні райони від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів або прикриває терор проти українців.