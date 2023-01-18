Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации. Он сообщил, что у ВСУ есть небольшие продвижения на Восточном направлении.
К теме ВСУ одолевают нашествие и продвигаются возле Кременной и Сватового, – Гайдай об успехах в Луганской области
Направление Сватово – Кременная
Гайдай отметил, что россияне постоянно подвозят резервы по направлению Сватового и Кременной. Накануне глава ОВА лично видел разбитых оккупантов в Луганской области. За сутки их потери составляют около сотни личного состава и несколько единиц тяжелой техники.
Кстати, это были не обычные "мобики", а спецназовцы – убегавшие ВДВшники, которые бросали раненых, оружие, лишь бы сбежать с определенного направления в Луганской области. Там осталось от них на самом деле очень немного,
– добавил Гайдай.
Бои вблизи Белогоровки
По словам Гайдая, недалеко от Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная. Украинские силы обороны постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Россияне постоянно обстреливают эту территорию танками и артиллерией, иногда даже самолетами.
Враг сейчас уничтожает все населённые пункты. Мы увидели Новоселовское, создается впечатление, что они намеренно дом за домом расстреливали, улица за улицей. Нет ни одного уцелевшего дома совсем,
– сообщил спикер.
Гайдай о ситуации в Луганской области
Ситуация возле Кременной
Гайдай отметил, что россияне в направлении Кременной постоянно пытаются выровнять ситуацию, потому что в последнее время они медленно, но оставляли там позиции. В Кременную прибывает все больше российских резервов, говорится не о мобилизованных, а в основном о кадровых военных.
Они понимают, что "мобики" проваливаются, поэтому усиливают Кременское направление уже десантными подразделениями,
– заметил Гайдай.
ВСУ дают отпор оккупантам на востоке: последнее
- В Генштабе ВСУ 17 января сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Наши воины отбили атаку оккупантов и возле Белогоровки Луганской области.
- Сергей Гайдай надеется, что украинская армия освободит Луганск уже в этом году.
- Кременское направление буквально завалено трупами оккупантов. Захватчики бросают в бой своих кадровых военных.