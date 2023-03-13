ВСУ выбили врага из Новоселовского под Сватовым

В Луганской области продолжаются тяжелые бои за каждый клочок украинской земли. Стало известно, что Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать поселок Новоселовское.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан. Россияне пытаются прорываться на определенных участках, но украинские бойцы их перехватывают.

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Свитан сообщил, что трасса из Купянска на Сватово – это основное направление движения по деоккупации Луганской области.

Пока погода не позволяет двигаться по полям, можем двигаться вдоль дорог с твердым покрытием. Поэтому такое движение говорит, что успешно продолжаются наши наступательные действия в сторону Сватового.

– заметил военный.

Линии обороны россиян

По словам военного эксперта, за последние несколько недель давление россиян на участке вблизи Купянска и Кременной усилилось. Это ближайший участок в российский населенный пункт Валуйки, там выгодна логистика.

Однако на этом участке фронта у россиян существует проблема – недостаточное количество профессиональных военных кадров. На первой линии обороны там преобладают мобилизованные с плохой подготовкой и экипировкой.

Вторая линия обороны окупантов проходит от населенного пункта Старобельска до Счастья. Основная линия обороны – река Айдар.

Там расположена тяжелая техника, там находятся более-менее профессиональные войска и укрепляют реку. А "расходные материалы" россияне сейчас сбросили в район Кременной - Сватового,

– рассказал Свитан.

Он добавил, что на первой линии обороны россияне пытаются, используя живую силу, обессилить украинские войска и попытаться протиснуть линию фронта.

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Россияне пытаются прорываться в Лиман

Полковник сообщил, что иногда на линии фронта Кременная – Сватово россиянам удается прорваться. Прорывы были из Кременной в сторону Лимана. Это прорывы малых тактических групп.

Они пытаются с помощью тактической утечки пройти в сторону Лимана, но не доходят. Максимум могут прорваться к реке Жеребец, но ВСУ их там перехватывают.

Сейчас фронт стабилизирован. Новосельское показывает, что мы двигаемся преимущественно на Сватово,

– заметил военный.

Он считает, что оптимальным вариантом для украинской обороны является движение с севера, севернее Сватового. Поскольку до сих пор остается возможность подрыва Сватовского водохранилища.

Россияне могут взорвать Сватовское водохранилище и спустить воду к реке Красной, что может остановить движение. Поэтому было принято решение начинать наступление с севера Сватового, сообщил Свитан.

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