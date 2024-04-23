Об этом рассказал командующий Нацгвардии Александр Пивненко. По его словам, это удалось сделать относительно легко, ведь россияне даже не успели осознать, что произошло.

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Успехи Нацгвардии

Александр Пивненко рассказал, что три бригады Национальной гвардии продвинулись в Серебрянском лесу и вернули под контроль определенный участок территории.

Россияне с сутки не могли понять, почему мы появились там, где нас не было. Подготовка проводилась максимально тайно, отвлекли их внимание. Три бригады прошли вперед. Сопротивления не было. Вернули часть территории. Пленные россияне не успели понять, что произошло,

– сообщил Пивненко.

Он отметил, что батальонно-тактическую группу создали из определенных подразделений бригад оперативного назначения. Командующий рассказал, что группа хорошо себя проявляет на одном из направлений, успешно отражая попытки россиян наступать. Кроме этого, ей также удается и отвоевывать определенные территории.

Ситуация на фронте