Не прекращает враг и постоянных обстрелов. Так, в течение суток было зафиксировано 6 ракетных и 77 авиационных ударов, а также около 100 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и различных населенных пунктах.
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Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю На Востоке враг усиливает атаки Купянское направление: враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Лиманское направление: враг провел 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области. Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте Бахмутское направление: украинские защитники отбили 16 атак в районах населенных пунктов Золотаревка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области. Враг давит на Часов Яр: смотрите на карте Авдеевское направление: ВСУ отбили 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердычи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области. Оккупанты не оставляют атак на Авдеевском направлении: смотрите на карте Новопавловское направление: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где враг более 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. Враг давит на Новопавловском направлении: смотрите на карте Бои на Юге Ореховское направление: враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино в Запорожье. Херсонское направление: враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток противник совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск. На Севере ситуация без изменений На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.