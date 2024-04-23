Не прекращает враг и постоянных обстрелов. Так, в течение суток было зафиксировано 6 ракетных и 77 авиационных ударов, а также около 100 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и различных населенных пунктах.

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